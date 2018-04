Motorrijder gewond na uitwijkmanoeuvre voor konijn 17 april 2018

02u38 0

Op de Steenlandlaan in Melsele is een jonge motorrijder ten val gekomen nadat hij moest uitwijken voor een konijn dat plots de weg overstak. De man maakte deel uit van een groep van een tiental motorrijders die aan het rondtoeren waren in de haven. Zij bekommerden zich over hun kameraad. De man had wel geluk bij zijn schuiver. Hij miste op een haar na enkele geparkeerde opleggers die naast de weg stonden. Hij liep kneuzingen op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De motor, met nog maar een paar duizend kilometer op de teller, raakte zwaar beschadigd. (PKM)