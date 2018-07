Motorrijder gewond na aanrijding 04 juli 2018

Op het kruispunt van de Klapperstraat met de Lindenlaan in Beveren kwam het gisterenmiddag omstreeks 14.50 uur tot een aanrijding tussen een auto en een motor.





De bestuurster van een Renault Twingo merkte de jonge motard te laat op. Het kwam tot een lichte aanrijding waardoor de motorrijder ten val kwam. Enkele passanten, waaronder een agent en een ambulancier die in burger waren, boden het slachtoffer de eerste hulp. Een buurtbewoonster kwam ter hulp met een parasol zodat de jongeman niet in de felle zon lag. De motard werd gewond naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. Er was tijdelijk lichte hinder voor het verkeer. (PKM)