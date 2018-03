Motie voor smalle rijstroken Kennedytunnel verworpen 22 maart 2018

De gemeenteraad heeft de motie voor het invoeren van versmalde rijstroken in de Kennedytunnel tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding verworpen.





Luc Maes had namens de Open Vld-fractie de motie ingediend. Volgens hem zijn er vier versmalde rijstroken mogelijk in de Kennedytunnel.





"Op die manier blijft er een goede doorstroming van verkeer", legt hij uit. Maes legde een motie voor om de BAM onder druk te zetten dit voorstel te onderzoeken, maar de meerderheid heeft hier geen oren naar.





Te onveilig

"Het is goed dat er denkoefeningen als deze worden gemaakt, maar het voorstel is al onderzocht door technici en blijkt zeer onveilig", zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "Er zijn te veel weefbewegingen en de rijstroken zouden te smal zijn voor vrachtwagens en zo gevaarlijke situaties creëren. Onze grootste zorg is een beter openbaar vervoer, dat is een structurele oplossing. Jammer genoeg is er voorlopig nog altijd geen hogere frequentie voor zowel de tram als de trein", besluit Van Roeyen.





