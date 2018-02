Motard zwaargewond bij aanrijding 26 februari 2018

02u26 0 Beveren Een jonge motard uit Grembergen is gisterenmiddag omstreeks 12 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Kreek in Kieldrecht.

De man reed samen met een andere motard richting Kieldrecht. Beiden wilden linksaf de Gemenestraat inrijden. De bestuurder van een BMW, die achter de motards reed, merkte dat ze vertraagden maar had de richtingaanwijzers niet opgemerkt en dacht dat ze rechtsaf zouden slaan en stak de motards langs links voorbij. Op dat moment sloegen de motorrijders net af waardoor het tot een aanrijding kwam.





De motard werd voor de ogen van zijn vriend meters ver weggeslingerd. Ziekenwagen, MUG, brandweer en politie kwamen ter plaatse. De jongeman kreeg ter plaatse de nodige zorgen toegediend en werd vervolgens met zware verwondingen naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Hij liep onder meer een open enkelbreuk op.





"We maakten samen ons eerste motortochtje van het jaar", getuigt zijn vriend aangeslagen. "We zijn geen laagvliegers maar recreatieve motards. Toen we wilden afslaan, kwam er een auto ons nog langs links voorbij. Ik zag hoe mijn maat aangereden werd. Samen organiseren we watersportkampen, maar daarover mogen we gezien zijn verwondingen dit jaar wellicht een kruis over maken." De bestuurder en een vrouwelijke passagier in de BMW raakten niet gewond maar verkeerden wel in shock. Zowel de auto als de motor raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Door het ongeval moest het verkeer beurtelings over één rijstrook langs het ongeval passeren. (PKM)