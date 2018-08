Motard gewond bij aanrijding JORIS VERGAUWEN

03 augustus 2018

19u41 0

Op de Keetberglaan in Melsele is een motorrijder gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder werd aangereden door een wagen waarna hij ten val kwam. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de man naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen over. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder.