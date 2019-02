Moordenaar krijgt extra straf voor vechtpartij in gevangenis Nele Dooms

04 februari 2019

17u29 0 Beveren Nima Shatzadeh, in 2015 veroordeeld tot dertig jaar cel voor roofmoord op een dealer in Antwerpen, heeft van de Dendermondse rechter nog eens een extra straf gekregen.

Hij werd maandag veroordeeld tot twintig maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete voor een vechtpartij in de gevangenis van Beveren. Shatzadeh zit in de Beverse gevangenis opgesloten met onder andere William A. uit Antwerpen, betrokken bij de Augustusmoorden uit 1994. Die zit een levenslange celstraf uit voor zijn aandeel bij de dood van drie willekeurige mensen in drie weken tijd zonder concrete aanleiding in Antwerpen. Shatzadeh en A. kregen het vorig jaar met elkaar aan de stok tijdens het bezoekuur in de gevangenis. A. had zijn kinderen op bezoek en Shatzadeh vond die veel te luidruchtig. Toen die daar een opmerking over maakten, reageerden A. en zijn vrouw fel terug. Daarop ontstond een schermutseling. Voor de bedreigingen en slagen die Shatzadeh uitdeelde, heeft hij nu 20 maanden cel gekregen. Hij was niet komen opdagen voor zijn proces en werd bij verstek veroordeeld. Aanvankelijk waren ook A. en zijn vrouw gedagvaard voor hun aandeel in de schermutseling, maar zij werden door de rechter vrijgesproken.