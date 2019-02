Moon Gin wint goud & zilver op World Gin Awards Kristof Pieters

27 februari 2019

18u12 0 Beveren Matthew Van Noten en Tommy De Mulder blijven verbazen met hun Belgische gin ‘Moon’. Het jaar is nog maar net begonnen en het ambitieuze duo valt opnieuw in de prijzen. Deze keer tijdens de World Gin Awards, waarin een professionele jury haar oordeel velt over de beste gins ter wereld.

Zowel met hun Cherry Moon als met hun Moon Gin sleepte het duo een medaille in de wacht. Tommy & Matthew zijn heel tevreden met het resultaat. “Cherry Moon is nog geen jaar op de markt en behaalt een gouden medaille in de categorie ‘Flavoured Gin’, hier zijn we toch wel heel fier op”, klinkt het. Hun eerste product Moon Gin won zilver in de categorie ‘Best Contemporary Gin’.

Beide gins zijn nu ook te koop bij onze Nederlandse buren. Daarnaast lopen er ook nog onderhandelingen met andere Europese markten zoals Frankrijk en Denemarken. Ook kijken de twee vrienden vol goede moed uit naar de komende maanden waar ze volop richten op zomerbars, gin festivals en andere events.