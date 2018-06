Moon-gin scoort Platina in VS 15 juni 2018

Tijdens de SIP Awards in Californië heeft de Beverse Moon-gin een Platina Award behaald voor de smaak. Door een jury werd deze gin uit 900 spirits verkozen tot de lekkerste. In april kreeg het duo Tommy De Mulder en Matthew van Noten ook al een gouden medaille van de organisatie Gin Ur Way. Ook in Amerika verrasten ze de jury duidelijk met hun originele smaken. Jeneverbes, citrus, maar ook een beetje kaneel zorgen ervoor dat Moon-gin verfrissend, zoet en tegelijk ook bitter smaakt. Behalve de platina award binnen de categorie 'gedestilleerde gins' gingen ze ook nog met goud naar huis voor hun flesontwerp. De twee vrienden lanceren eerstdaags een nieuwe gin. Cherry Moon smaakt helemaal anders en bevat toetsen van kers en zomers fruit. De Platina Award opent intussen heel wat deuren. "Zo krijgen we al aanvragen via Denemarken, Nederland en zelfs Zuid-Korea", reageren de twee zaakvoerders opgetogen. (PKM)