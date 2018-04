Moon-gin gaat internationaal 20 april 2018

Afgelopen jaar behaalden Beverenaars Tommy De Mulder en Matthew Van Noten een zilveren medaille op het prestigieuze Concours Mondial de Bruxelles.





Ook dit jaar valt het ambitieuze duo in de prijzen. Blogger en ginspecialist Glenn Vanbellingen geeft Moon-gin 90 op 100, wat goed is voor het winnen van een gouden medaille. De twee zullen nog voor de zomer van dit jaar op de markt komen met een nieuw product. Hun nieuwe gin zal helemaal anders smaken en toetsen bevatten van kers en zomers fruit.





Tot slot neemt Moon-gin ook deel aan de Internationale SIP Awards in Amerika.





Een panel van 120 juryleden zal op basis van smaak en geur de punten verdelen. Het duo hoopt als nieuwkomer ook internationaal te scoren. (PKM)