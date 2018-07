Mooie cheque voor '4voeters in nood' 31 juli 2018

De vzw '4voeters in nood' heeft een mooie cheque van 1.200 euro in ontvangst mogen nemen van de 16-jarige Matthias Van Haver. Hij leerde de vzw enkele weken geleden kennen via de hondenschool. "Ik ging kort daarna langs bij de bezieler van de vzw, Christophe Van Mieghem. Ik wou de honden die hij opvangt eens in het echt zien. De dieren hebben meteen mijn hart gestolen. Ik zag ook meteen hoeveel middelen er nodig zijn om ze een goed leven te geven." Matthias besloot te helpen en startte in zijn eentje een inzamelactie op. "Ik heb snoepzakjes verkocht in de hoop dat ik toch een mooie 500 euro zou binnenhalen. Dat gebeurde al na enkele dagen en tot mijn eigen verbazing hebben we zelfs de kaap van 1.000 euro gehaald."





(PKM)