Monument voor gesneuvelde zeelieden gestolen Kristof Pieters

14 november 2018

Onbekenden hebben het bronzen beeld van het herdenkingsmonument voor gesneuvelde zeelieden in Fort Sint Marie gestolen. De gemeente onderzoekt hoe ze het monument in ere kan herstellen.

Sinds de verhuis van de zeevaartschool Cenflumarin staat het fort Sint-Marie op de grens van Kallo en Zwijndrecht leeg. Het deed enkele jaren geleden dienst voor de opvang van asielzoekers tijdens de vluchtelingencrisis maar het centrum van het Rode Kruis sloot eind 2016. Sindsdien is er weinig sociale controle meer.

In het fort staat wel nog het monument voor de gesneuvelde zeelieden uit de beide Wereldoorlogen. Jaarlijks wordt aan het monument een 11–novemberherdenking gehouden in aanwezigheid van de burgemeester van Zwijndrecht, genodigden van de bond van oud-zeelieden en een delegatie van leerlingen van de scheepvaartschool Cenflumarin op Linkeroever. Van de leegstand van het domein hebben onbekenden echter gebruik gemaakt om het bronzen beeld, dat het centrale punt van het monument vormt, te stelen. Ook een van de zuilen waarop de namen van de gesneuvelde zeelieden gegraveerd staan, werd daarbij tegen de grond gesleurd.

De gemeente stelde de diefstal vast toen medewerkers van de groendienst op onderhoudswerken uitvoerden rond het monument in de aanloop naar de herdenkingsplechtigheid van dit jaar. Burgemeester André Van de Vyver wil nu bekijken hoe de gemeente Zwijndrecht, die eigenaar is van het monument, in overleg met de bond van oud-zeelieden het monument in ere kan herstellen.