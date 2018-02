Monsterboete voor incidenten Wase derby 23 februari 2018

02u44 0 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren heeft een grote boete van 25.000 euro gekregen voor de incidenten die zich op 17 december voordeden tijdens de Wase derby tegen Lokeren op Daknam.

Scheidsrechter Bram Van Driessche legde de match in de eerste helft stil nadat er bekertjes met bier op het veld werden geworpen. De Pro League heeft de club nu een monsterboete opgelegd. De club reageert ontgoocheld. "Deze zware straf werd toegepast, terwijl er zich al heel wat ergere dingen voordeden die onbestraft, of lichter bestraft, werden", zegt woordvoerder Martijn De Jonge. "Anderzijds willen we toch even benadrukken dat we als club willen oproepen om dergelijk gedrag achterwege te laten. We betreuren het bijzonder dat de club keihard gestraft wordt voor wangedrag van de eigen supporters. We willen dan ook een warme oproep doen om onze ploeg op een heel positieve manier in de laatste drie wedstrijden naar de overwinning te schreeuwen." (PKM)