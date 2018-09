Mobiliteitsonderzoek toont aan: fiets even snel als auto Kristof Pieters

03 september 2018

10u55 1 Beveren Een mobiliteitsonderzoek van CD&V Beveren heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd. In veel gevallen blijkt de fiets even snel als de auto om zich te verplaatsen in de gemeente.

De bestuurspartij trommelde voor het onderzoek een aantal vrijwilligers op die op zaterdag om 10u ’s morgens gelijktijdig vanuit verschillende deelgemeenten vertrokken. Sommigen deden dit te voet of per fiets, anderen met de auto of met het openbaar vervoer. Einddoel van alle weggebruikers was de Grote Markt in Beveren, waar alle bewegingen van in het begin werden gemonitord.

“Het was geen 'race' om te zien welke vervoersmiddelen het snelste zijn, want bijvoorbeeld vanuit Kieldrecht ben je zo goed als altijd sneller met de auto”, zegt Jo Van Duyse. “Met deze actie wilden we vooral de verschillende manieren van verplaatsen in de kijker zetten. Nog al te vaak wordt de auto gebruikt als vervoersmiddel, terwijl dat voor de kortere trajecten niet altijd het meest aangewezen is."

De resultaten van het onderzoek hebben dit bevestigd. In veel gevallen zoals Kallo en Melsele was de fiets en de auto even snel, zelfs voor fietsers die voor de veiligste in plaats van de snelste route kozen. Een andere conclusie was dat het openbaar vervoer, zeker vanuit het noorden van de gemeente, een pak beter kan. Vanuit Kieldrecht was men maar liefst anderhalf uur later op de eindbestemming. Met de auto bleek men vanuit deze deelgemeente 25 minuten onderweg. Opmerkelijk is wel dat de fietser slechts zeven minuten langer deed over het traject.