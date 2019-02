Mobiele camera’s moeten sluikstorten halt toeroepen: “We gaan voor absolute nultolerantie en maximale boetes” Kristof Pieters

18 februari 2019

16u33 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren heeft beslist om twee mobiele camera’s aan te kopen om het probleem van sluikstorten te stoppen. Onder meer in de sociale woonwijk Melkaderlaan worden om de haverklap zakken afval achtergelaten aan de ondergrondse containers, maar ook langs afgelegen polderwegen zijn heel wat ‘hotspots’ waarop de camera’s gericht zullen worden.

In het beleidsplan dat wordt opgemaakt voor de komende legislatuur wil de gemeente Beveren van de strijd tegen sluikstorten een prioriteit maken. “We gaan voor absolute nultolerantie op dit vlak en zullen de maximale geldboetes opleggen bij inbreuken”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA) vastberaden. “Er zijn een zevental plekken waar het echt een structureel probleem is. Daarom hebben we intussen met het college beslist om mobiele camera’s aan te kopen. De afvalintercommunale Ibogem, de gemeente en de politie zaten hierover reeds samen. Er is afgesproken dat om privacyredenen de politie de beelden zal bekijken waarna onze eigen milieudienst kan optreden bij inbreuken.”

Melkaderlaan

Eén van de hotspots op vlak van sluikstorten is de sociale woonwijk Melkaderlaan in Kallo. Al jaren wordt er vuilnis buiten gezet in onreglementaire zakken. In oktober werd een sorteerstraat met ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd. Alle bewoners kregen intussen een pasje waarmee ze de containers kunnen openen. “We hadden gehoopt dat hiermee de problemen van de baan zouden zijn, maar niks is minder waar”, zuchten de buurtbewoners. “De zakken worden gewoon gedumpt naast de containers. Het lijkt hier soms één grote stortplaats. De containers waren ook al herhaaldelijk defect waardoor de berg vuilnis nog toenam. Dit ontsiert de hele wijk.”

Problemen zijn gekend

Bij de afvalintercommunale Ibogem zijn de problemen gekend. “Bij een defect sturen we altijd zo snel mogelijk iemand ter plaatse”, zegt directeur Wim Beeldens. “We stellen jammer genoeg vast dat mensen soms teveel afval in één keer in de container proberen proppen waardoor die blokkeert.” Bewoners bevestigen dit. “Er heeft iemand zelfs een tapijt proberen inproppen. Sommige zien duidelijk het verschil niet tussen afvalcontainers en een containerpark.”

In de sociale wijk wonen heel wat mensen met een vreemde achtergrond en het is voor een aantal onder hen niet altijd even duidelijk wat de spelregels zijn. Volgens Wim Beeldens is er echter meer aan de hand. “We zien immers afval opduiken in zakken die niet eens van de gemeente zelf zijn”, legt hij uit. “Het gaat onder meer om roze zakken die in het Antwerpse worden gebruikt. We hebben geen flauw idee hoe die hier verzeild raken. Bovendien is het volume aan afval dat we in de Melkaderlaan ophalen niet in verhouding met het aantal bewoners. We juichen het initiatief om een camera te plaatsen dan ook toe want enkel op deze manier kunnen we dit probleem een halt toeroepen.”

Schepen Filip Kegels hoopt dat de mobiele camera’s dit voorjaar nog ingezet kunnen worden.