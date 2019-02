Mobiele camera’s boeken meteen succes: twee sluikstorters betrapt in 48 uur tijd Kristof Pieters

22 februari 2019

16u33 0 Beveren Een mobiele camera die werd gemonteerd aan een verlichtingspaal in de Melkaderlaan in Kallo heeft zijn effect niet gemist. Amper 48 uur na de installatie zijn er al twee sluikstorters geïdentificeerd. Zowel schepen van Leefmilieu Filip Kegels (N-VA) als de bewoners reageren tevreden. “Nu de eerste daders gevat zijn, zal het effect niet lang op zich laten wachten”, klinkt het opgetogen.

Het gemeentebestuur kocht recent drie mobiele camera’s aan om de strijd aan te binden met sluikstorten. De Melkaderlaan in Kallo werd als pilootwijk uitgekozen omdat hier al jaren een probleem is met zakken afval die worden achtergelaten. Vroeger werd het vuilnis buiten gezet in onreglementaire zakken. De installatie van een sorteerstraat met ondergrondse afvalcontainers in oktober loste het probleem jammer genoeg niet op. Het afval werd gewoon naast de containers gedumpt. Buurtbewoners trokken daarop naar het gemeentebestuur met de vraag om strenger op te treden.

Twee dagen geleden werd een camera geïnstalleerd aan een verlichtingspaal aan de overkant van de straat. “En dat leverde meteen resultaat op”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA). “In amper 48 uur tijd hebben we al twee sluikstorters kunnen identificeren. Op de beelden is te zien hoe ze een zak afval naast een container zetten in de sorteerstraat. Omdat de camera nog gehomologeerd moet worden, kunnen we jammer genoeg nog geen processen-verbaal opstellen, maar dat wordt eerstdaags opgelost. De twee daders zijn wel meteen op hun gedrag aangesproken door de politie. Het nieuws is natuurlijk ook meteen rond gegaan in de wijk en net dat is onze bedoeling. We zijn niet uit op het uitdelen van boetes maar willen het probleem oplossen. De camera’s moeten vooral een preventief effect hebben.”

Wie betrapt wordt op sluikstorten, riskeert een GAS-boete tot 350 euro. Dit bedrag kan nog oplopen als er veel kosten zijn verbonden aan de opkuis. “De camera’s zijn niet alleen nuttig om sluikstorters te betrappen”, vervolgt Kegels. “Dit exemplaar is nu strategisch opgesteld langs de enige in- en uitrit van de wijk. Als er zich andere feiten voordoen zoals diefstal of vandalisme, kan de politie de beelden ook daarvoor raadplegen.”

De bewoners van de wijk zijn blij dat er nu wordt opgetreden. “Het was echt wel de spuigaten aan het uitlopen”, vindt bewoner Jonathan Bosman. “Het is natuurlijk even wennen dat we met ons afval nu naar deze containers moeten lopen, maar ik vind het zelf een grote verbetering. Ik woon met mijn gezin op een appartement. Afval begint al snel te stinken, zeker in de zomer. Nu gebruiken we kleinere afvalzakken die sneller naar de containers worden gebracht.”

Intussen is er ook in de Baljuwstraat een soortgelijke sorteerstraat geïnstalleerd. “Het is niet de bedoeling om er meteen ook een camera bij te plaatsen”, vervolgt Kegels. “Maar als ook hier zich problemen zouden voordoen, hebben we nu wel een instrument om in te grijpen.”