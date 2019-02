MLSO nodigt buren van Waaslandhaven uit Kristof Pieters

24 februari 2019

09u35 2 Beveren De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) lanceert op donderdag 14 maart een nieuw jaarlijks initiatief om de buren van de Waaslandhaven meer te betrekken bij het havengebeuren.

Inwoners van Kallo, Doel, Verrebroek, Kieldrecht en Prosperpolder vonden begin februari een nieuwjaarsbrief in hun bus waarin ze onder andere uitgenodigd werden voor de allereerste ‘Staat van de Waaslandhaven’ voor omwonenden. “Met dit initiatief willen we onze buren laten kennis maken met onze organisatie”, zegt directeur Peter Van de Putte. “Onze buren ontvangen al enkele jaren onze nieuwsbrief Halo, maar we vinden het belangrijk om ook rechtstreekse contactmomenten met hen te hebben. Zo kunnen we hen beter betrekken bij het hele havengebeuren.”

Naast een kennismaking met MLSO staat ook een toelichting rond mobiliteit in en rond de Waaslandhaven op het programma. Inschrijven kan nog via info@maatschappijlso.be met vermelding van naam, adres en aantal aanwezigen (maximum twee personen). De ‘Staat van de Waaslandhaven’ gaat door op donderdag 14 maart om 19 uur in feestzaal Hof van Keulen in de Fabrieksstraat in Kallo. De toegang is gratis.

Meer over Waaslandhaven

Kallo

MLSO