MLSO laat bevolking haven zien 07 mei 2018

02u37 0

Maatschappij Linkerscheldeoever heeft afgelopen weekend haar 35-jarig bestaan gevierd en nodigde iedereen uit om mee te komen vieren. Op en rond de voetbalterreinen van KSK Kallo vond zaterdag de hele dag het Waaslandhavenvoetbaltornooi plaats, een tornooi tussen werknemers van bedrijven in de haven. MLSO liet bezoekers ook de haven zien, met een treintje en onder begeleiding van een gids. MLSO liet ook een grootschalige bevraging uitvoeren waarin werd gepeild naar haar bekendheid en de appreciatie van haar dienstverlening. Meer dan 2.000 bedrijven en omwonenden vulden de enquête in. Directeur Peter Van de Putte is tevreden met de resultaten. Hieruit blijkt dat niet alleen bedrijven de werking kennen, maar ook omwonenden. (PKM)