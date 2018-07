Minister weigert tonnageverbod voor N450 GEMEENTE ZAL ONDANKS BESLISSING TOCH BORDEN PLAATSEN KRISTOF PIETERS

26 juli 2018

02u42 0 Beveren Minister Ben Weyts heeft het tonnageverbod voor de N450 in Melsele verworpen. Volgens Weyts mag de gemeente niet op eigen houtje handelen en moet dit in coördinatie gebeuren voor de hele regio. "De borden zijn besteld en zullen geplaatst worden zoals gepland", klinkt het bij de gemeente.

De gemeenteraad keurde het tonnageverbod voor de N450 in Melsele in maart bijna unaniem goed. Enkel Open Vld stemde tegen. Met het vrachtwagenverbod ging de gemeente Beveren in op een grote verzuchting bij de inwoners van Melsele. Actiecomité Leefbaar Melsele zamelde vorig jaar ruim 900 handtekeningen in. De N450 krijgt de laatste jaren steeds meer sluipverkeer te slikken tussen de E34 en E17. Een gevolg van de toegenomen files op beide snelwegen.





De gemeenteraad stemde een reglement goed om een verbod in te voeren voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton. Een daad van 'burgerlijke ongehoorzaamheid', want die bevoegdheid ligt eigenlijk bij het Vlaams gewest. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet aanvankelijk weten een tonnageverbod te steunen, maar alleen als er een gecoördineerde aanpak komt voor de hele regio. Ook moesten er afspraken worden gemaakt binnen de politiezones om dit verbod na te leven. Dit om te vermijden dat één gemeente bepaalde maatregelen neemt en andere gemeenten vervolgens met de overlast zitten.





Borden toch plaatsen

Tot grote verbazing van het gemeentebestuur van Beveren heeft minister Weyts het gemeentelijk reglement voor de tonnagebeperking verworpen. "In een eerste brief gebeurde dit formeel heel negatief, in een tweede brief kwam er meer toelichting bij die beslissing", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "Volgens de minister kan er enkel een tonnageverbod komen als dit regionaal wordt gecoördineerd. We hebben echter wel degelijk een akkoord met buurgemeente Sint-Gillis-Waas. Bij het overleg zijn intussen nu ook al Lokeren en zelfs Lochristi betrokken partij. We begrijpen niet waarom die hun zegen moeten geven over een tonnageverbod in Melsele. Dit kan perfect nu al worden ingevoerd. We steunen uiteraard de regionale aanpak, maar het ene moet het andere niet uitsluiten. De buurgemeenten kunnen in een latere fase nog altijd soortgelijke of bijkomende maatregelen invoeren."





Zowel schepen Van Roeyen als burgemeester Marc Van de Vijver zijn formeel: "We gaan met dit dossier gewoon door. De gemeenteraad heeft het reglement goedgekeurd, de borden zijn intussen besteld en ze zullen ook geplaatst worden. We gaan bovendien voor de borden C21, net als in Vrasene. Een overtreding hiervan is er één van de derde graad en daar horen veel hogere boetes bij. Elke inbreuk geeft aanleiding tot een onmiddellijke inning van 174 euro. Als de minister blind blijft voor deze problematiek, en mobiliteitsoplossingen voor het Waasland uitblijven, moet hij de borden zelf maar komen weghalen."