Minister waarschuwt gemeente voor hoge schuldgraad 04 juli 2018

Vlaams minister Liesbeth Homans waarschuwt dat gemeenten als Koksijde, Mechelen en Beveren - de drie gemeenten met de hoogste schuld per inwoner - hun uitgaven beter onder controle moeten houden. Oppositiepartij Beveren 2020 sluit zich daar volmondig bij aan. "De afgelopen jaren werd een deel van de immense Beverse schuld afgebouwd, maar dat is blijkbaar onvoldoende want Beveren stijgt van de vierde naar de derde plaats van gemeenten met de meeste schuld per inwoner in heel Vlaanderen", stelt Bruno Stevenheydens vast. "Op het einde van de legislatuur werd nog een deel afgebouwd, maar een aantal projecten die op stapel staan of verder afgewerkt moeten worden, zoals de bouw van het Administratief Centrum zullen geen positieve invloed hebben op de huidige schuld." (PKM)