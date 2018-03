Minister Joke Schauvliege ruimt mee zwerfvuil op 21 maart 2018

Het was geen alledaags zicht gisteren in Verrebroek. Een minister die in fluohesje en met grijpstok op ronde trok om zwerfvuil op te ruimen. Joke Schauvliege was ingegaan op een uitnodiging van een vrijwilliger om eens aan de lijve te ervaren hoe groot de problematiek wel niet is.





Ivan Hoorelbeke haalde het voorbije jaar zestig zakken afval op in de polderstraten rond zijn woning. "Ik had een e-mail gestuurd naar de voltallige regering en heb van verschillende ministers antwoord gekregen. Van het kabinet van Joke Schauvliege kreeg ik februari plots een e-mail terug dat de minister eens mee op ronde wou gaan om zwerfvuil te ruimen."





Dweilen met kraan open

Ivan Hoorelbeke toonde Schauvliege gisteren de situatie in de bermen. "Deze strook heb ik vijf weken geleden geruimd en het ligt er terug vol. Het is dweilen met de kraan open. Ongeveer twee derde van het afval zijn blikjes, gevolgd door pet-flessen."





Minister Schauvliege is bekend met de problematiek. "Sensibliseren alleen helpt niet. Daarom ga ik nog voor Pasen een voorstel op tafel leggen van de regering waarbij de drankensector - en niet langer de belastingbetaler - opdraait voor de kosten van wegwerpverpakkingen. Zwerfvuil kost steden en gemeenten zo'n 60 miljoen euro per jaar. Het is de bedoeling om de industrie onder zachte dwang te leiden naar alternatieven. In omringende landen werkt het systeem van statiegeld voor plastic flessen en blikjes perfect. Ik zie niet in waarom het dan hier niet zou lukken." (PKM)