Minderjarige fietser lichtgewond bij aanrijding Kristof Pieters

21 december 2018

11u04 0

In de Pastoor Steenssensstraat in Beveren is een minderjarige fietser lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. Bij het uitvoeren van een manoeuvre was een bestuurder van een personenwagen tegen de fietser gereden. Het ongeval gebeurde donderdag om iets voor 16 uur.