Minderjarige fietser aangereden op Vesten Kristof Pieters

07 maart 2019

Een minderjarige fietser is woensdag om 13.46 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Vesten in Beveren. Een automobilist kwam in aanrijding met de fietser. Die kwam hierdoor ten val en raakte gewond.