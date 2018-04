Minder mobielen duiden knelpunten aan tijdens wandeling 21 april 2018

Het OCMW van Beveren organiseert samen met de gemeente een aantal knelpuntwandelingen naar aanleiding van de jaarlijkse 'Week van de Valpreventie'. Tijdens een wandeling in groep kunnen minder mobiele mensen zelf mogelijke fysieke knelpunten en barrières in hun omgeving signaleren. De verschillende knelpunten worden telkens per straat of buurt geïnventariseerd.





Kieldrecht mocht de spits afbijten. De volgende wandeling is op zaterdag 5 mei om 14 uur in Melsele en op maandag 14 mei om 14 uur in Beveren. (PKM)