Milan Janssens wint schrijfwedstrijd Bib Beveren Kristof Pieters

01 april 2019

16u09 0 Beveren Milan Janssens (11), leerling uit het 6de leerjaar van de Centrumschool, heeft de schrijfwedstrijd ‘Vrienden voor altijd’ gewonnen van de Bib Beveren. Met zijn verhaal ‘Online vriendschap’ overtuigde hij de jury en schreef hij een pakkend verhaal over vriendschap, het thema van de Jeugdboekenmaand.

Milans verhaal werd geselecteerd uit 16 deelnames van verschillende Beverse scholen. Zijn verhaal gaat over twee jongeren die online bevriend raken en op zoek gaan naar echte vriendschap. Hij wint voor heel zijn klas een auteurslezing van schrijfster Sofie De Moor. Samen met de winnaar werden nog twee ere-schrijvers in de ‘snoepjes’ gezet. Anna & Esmee uit het 5de leerjaar van de Sancta Mariaschool waren laureaten met hun verhaal ‘Help’, over een sterke vriendschap tussen een broer en zus. Szymon Ruminski uit het 6de leerjaar van de Centrumschool, was ook laureaat met zijn verhaal ‘Krokodillenjacht’, over een ongewone vriendschap tussen mens en dier. “Het was een moeilijke keuze voor de jury, want elk verhaal had een andere originele invalshoek. Er is duidelijk veel jong schrijftalent in Beveren.” vindt Soetkine Aps, jurylid en Jeugdcoördinator in Bib Beveren. Met de prijsuitreiking en een spetterend optreden van Kinderkoor Toelielee sloot de Bib van Beveren de Jeugdboekenmaand feestelijk af.