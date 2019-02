Michaël Van Droogenbroeck bespreekt de do’s en don’ts van de lage rente in kasteel Cortewalle Kristof Pieters

12 februari 2019

17u43 0 Beveren De Bib Beveren organiseert elk voorjaar drie aperitiefgesprekken met gerenommeerde sprekers over actuele onderwerpen. Het eerste aperitiefgesprek met Michaël Van Droogenbroeck is bijna uitverkocht.

In deze lezing schetst VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck de problemen en de uitdagingen van de lage rente op maat van de gewone spaarder met handige do’s en don’ts. Afspraak op zondag 17 februari om 10.30 uur in kasteel Cortewalle. Van Droogenbroeck zal ingaan op alternatieven zoals goud, kunst of vastgoed, de risico’s van beleggen in aandelen en waar dan op letten.

Zondag 17 maart komt Kurt Van Eeghem spreken over het slappe koord van de vele botsingen tussen maatschappij en kunst. Zondag 7 april komt Dirk Draulans langs. Hij beschrijft elke week in Knack een dier uit onze Vlaamse leefomgeving en aan de hand daarvan wil hij het functioneren van de mens kaderen.

De gesprekken duren ongeveer 1 à 1, 5 uur. Daarna kan het publiek vragen stellen. De voormiddag wordt afgesloten met een aperitiefje. Kaarten kosten 10 euro, aperitief inbegrepen en zijn te reserveren via 03 750 10 00 of tickets.tervesten@beveren.be