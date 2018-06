Met wagen in gracht 16 juni 2018

Aan de Melseledijk in Kallo is gisterenavond een auto in de gracht terechtgekomen. De bestuurder was om een nog ongekende oorzaak de controle over het stuur verloren. De auto kwam op zijn kant in de berm terecht. De bestuurder bleef ongedeerd. (PKM)