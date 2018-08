Met fiets, auto of bus. Wie is het snelst? 31 augustus 2018

CD&V Beveren houdt morgen, zaterdag, een actie om de Beverse mobiliteit in de kijker te stellen. Om 10 uur vertrekken vrijwilligers gelijktijdig vanuit verschillende deelgemeenten. Sommigen doen dit te voet of per fiets, anderen met de auto of met het openbaar vervoer. Einddoel is de Grote Markt in Beveren, waar alle bewegingen van in het begin worden gemonitord. "Het is geen 'race' waarbij we gaan kijken welke vervoermiddelen het snelste zijn, want bijvoorbeeld vanuit Kieldrecht ben je zo goed als altijd sneller met de auto", zegt Jo Van Duyse van CD&V Beveren. "We willen vooral de verschillende manieren van verplaatsen in de kijker zetten. Nog al te vaak wordt de auto gebruikt als vervoermiddel, terwijl dat voor de kortere trajecten niet altijd het meest aangewezen is."





Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen vult aan: "Met de geplande heraanleg van de N450 en de opening van het fietspad langs het spoor tussen Melsele en Beveren worden meer alternatieven aangeboden. Ook de komende legislatuur willen we verder inzetten op vlotte verbindingen tussen de deelgemeenten, bijvoorbeeld tussen Vrasene en Beveren". Op de Grote Markt wordt live via Google Maps op een scherm getoond waar elke deelnemer zich bevindt. De aankomsten worden via een bord bijgehouden. Verwacht wordt dat de laatste vrijwilligers rond 11.30 uur aankomen. (PKM)