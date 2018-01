Melsele stuurt zijn zonen uit GARAGEPUNKGROEP SONS IN FINALE VAN DE NIEUWE LICHTING KRISTOF PIETERS

20 januari 2018

02u31 0 Beveren De garagepunkgroep Sons uit Melsele is uit meer dan duizend bands geselecteerd als finalist voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. De finaleplaats leverde Sons intussen al heel wat concerten op komende maanden. Ze hopen dan ook dat dit de grote doorbraak wordt.

Sons bestaat uit vier jeugdvrienden uit Melsele: Robin Borghgraef (26 - zang en gitaar), Jens De Ruyte, (25 - bas en zang), Arno De Ruyte (25 - gitaar) en Thomas Pultyn (23 - drum). "We kennen elkaar al heel lang, maar speelden vroeger in andere bands", vertelt Jens. "Pas in de zomer van 2016 zijn we samen beginnen spelen. Lange tijd was het gewoon voor de fun en zaten we ons vooral te amuseren in ons repetitiekot in Melsele. Sinds vorig jaar zijn we beginnen optreden, vooral in het Antwerpse, en zijn er ook een aantal nummers opgenomen. We zouden echter zelf nooit op het idee zijn gekomen om ons in te schrijven voor De Nieuwe Lichting. Dat was op advies van vrienden. Ze spoorden ons aan om mee te doen. We kozen het nummer Ricochet maar de verwachtingen waren niet hoog gespannen. Er is veel talent in Vlaanderen en in totaal waren er maar liefst 1.060 inzendingen. Een jury distilleerde hieruit 60 bands en we waren in de wolken toen we er bij zaten. We vielen pas echt van onze stoel toen een professionele jury met onder meer Jan Paternoster van Black Box Revelation ons ook nog eens bij de negen finalisten plaatste."





Sons merkt dat de airplay bij Studio Brussel de band geen windeieren zal leggen. "In één dag tijd zijn er een tiental boekingen voor concerten en festivals binnengekomen", klinkt het opgetogen. "We merken het effect ook meteen aan de sociale media. Het aantal hits is fors gestegen."





De Nieuwe Lichting, de muziekwedstrijd die Stubru sinds 2013 organiseert, ziet er dit jaar wel enigszins anders uit. De finaleliveshow in de AB wordt vervangen door een prijsuitreiking op Facebook Live. En er is een nieuwe hoofdprijs: geen plek op het Pukkelpoppodium meer, maar opnametijd in Daft Studios in Malmedy.





Grote namen

Voor Sons maakt het echter geen verschil. "Het blijft een groot avontuur en we hopen natuurlijk dat dit de grote doorbraak kan worden." De voorbije jaren leverde De Nieuwe Lichting in ieder geval al heel wat grote namen op zoals Tamino, Equal Idiots en Tout Va Bien.





Sons springt er wel uit met hun stevige garagepunk. "We zijn sterk beïnvloed door de typisch Californische garagerock en punk uit de jaren tachtig, maar ook door legendarische groepen als The Ramones, The Stooges, The Cramps en Black Sabbath. Punk is in ieder geval nog lang niet dood. Er is nog altijd een grote scène. Dat merken we toch aan de reacties. Bovendien proberen we onze eigen stempel te zetten door de garagepunk te vermengen met blues-invloeden."





Wie Sons live aan het werk wil zien, kan vandaag, zaterdag 20 januari, terecht in café De Repliek in Melsele waar ze om 21 uur een gratis concert brengen voor het thuispubliek. Wie hen wil helpen één van de drie winnaars te worden, kan nog tot 25 februari stemmen via de website van Studio Brussel.