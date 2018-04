Meetpunten voor luchtkwaliteit aan scholen 13 april 2018

02u50 0

De milieudienst en twee gemeentescholen gaan deelnemen aan het project CurieuzeNeuzen Vlaanderen. Dit is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking zelf data over luchtkwaliteit verzamelt, vergelijkbaar met het Airbezenproject van een tijdje terug. Onder leiding van professionele wetenschappers wordt info verzameld over de uitstoot van stikstofdioxide door een meetapparaatje aan de gevel te hangen. De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland. De basisscholen De Oogappel in Vrasene en De Zeppelin in Haasdonk zijn voor het project geselecteerd. Ook aan de gevel van de milieudienst in de Gravendreef zal eind deze maand meetapparatuur worden aangebracht. (PKM)