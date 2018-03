Meerderheid vraagt schorsing Dijkgraaf RAADSLEDEN POLDER VRAGEN PROVINCIE OM DOORLICHTING KRISTOF PIETERS

29 maart 2018

02u45 0 Beveren Gisteren vond een bijzonder woelige vergadering van Polder Land van Waas plaats. Daar werd beslist om de provincie te vragen een onderzoek in te stellen naar dijkgraaf Theo De Roeck en hem ook tijdelijk te schorsen. De klachten gaan over stiekeme verkoopbeloften van gronden en een zelf toegekende loonsverhoging.

In ontmoetingscentrum Ermenrike verzamelden gisteren meer dan 200 leden van de Polder Land van Waas, voornamelijk landbouwers. De Polder Land van Waas omhelst een gebied van ruim 13.000 hectare en het bestuur houdt zich vooral bezig met de waterhuishouding en de polderwegen.





Eind oktober ontstond een grote rel nadat klokkenluider Kris De Smit, zelf een aantal jaren bestuurslid van de Polder, de vuile was buiten hing in enkele open brieven. Volgens hem werden door de dijkgraaf een aantal verkoopbeloften van gronden 'stiekem' doorgesluisd op de algemene vergadering met de weinigzeggende vermelding 'dadingen' op de agenda. De gronden zouden verkocht worden aan de Vlaamse overheid, MLSO en de VLM voor de havenuitbreiding. Het dossier deed heel wat stof opwaaien omdat de leden van de Polder zich altijd gekant hebben tegen de havenuitbreidingsplannen en plechtig zwoeren nooit vrijwillig gronden te verkopen.





Theo De Roeck zou ook zijn eigen vergoeding in 15 jaar tijd verdrievoudigd hebben. Er werden hierover verschillende klachten ingediend bij het provinciebestuur, maar die kaatste de bal terug en wou dat de algemene vergadering eerst zelf een standpunt innam.





Dat gebeurde gisteren. Dijkgraaf Theo De Roeck liet zich op de vergadering verdedigen door advocaat Hans-Kristof Carême, maar zijn tactiek deed de gemoederen allerminst benaderen. Carême ziet het als een heksenjacht en spreekt van een 'politiek steekspel' gestart door ontvanger-griffier Caroline Neels die nu voor N-VA opkomt.





Pesterijen

Echtgenoot Stijn Jacobs gaf de advocaat stevig verweer en maakte bekend dat Neels een klacht heeft ingediend voor onder andere pesterijen, geweld en seksuele intimidatie door de dijkgraaf. Zij vraagt haar ontslag en een uitbetaling van bijna 200.000 euro.





De verkoopbeloften waar alles mee begon, draaiden volgens de advocaat van De Roeck enkel om aftandse wegen die te duur zijn om zelf nog op te lappen. Het kon de raadsleden niet meer overtuigen. Met 112 stemmen tegen 107 werd beslist om de provincie te vragen een onderzoek naar de dijkgraaf op te starten. Intussen wordt gevraagd hem tijdelijk te schorsen. De Roeck reageerde na afloop erg geëmotioneerd en verliet in tranen de zaal. Hij is al 17 jaar dijkgraaf en meer dan 40 jaar actief in het polderbestuur. Klokkenluider Kris De Smit benadrukte nog dat er enkel een onderzoek en schorsing is gevraagd. "Ontslag hoeft enkel als dat uit het onderzoek nodig blijkt."