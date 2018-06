Meer inbraken in scholen en bij verenigingen 14 juni 2018

De politiezone Waasland-Noord kende in 2017 een stijging van 10% van het aantal inbraken in gebouwen. De effectieve inbraken stegen met 17% het meest.





Ondanks die stijging blijven de inbraakcijfers wel nog ver onder het niveau van de periode 2013-2015. Opmerkelijk is vooral dat de inbraken in scholen en lokalen van sportclubs en jeugdverenigingen zijn toegenomen. Het aantal inbraken in woningen nam vorig jaar slechts met 3% toe, tegenover een toename van 10% in de totaliteit van gebouwen. Traditioneel waren de zogenaamde donkere maanden van november tot maart opnieuw de meest risicovolle.





De inbraken concentreerden zich vorig jaar opnieuw in de omgeving van de grote verkeersassen en hun verbindingswegen zoals de E17, N70 en E34. De inbraakgraad is in Sint-Gillis-Waas het hoogst met 4,6 per 1.000 inwoners. In Beveren bedraagt die 4,4 en in Stekene slechts 3,8. (PKM)