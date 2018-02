Meer flats in Vogelkerslaan 14 februari 2018

De gemeenteraad heeft een aanpassing goedgekeurd van de samenwerking met Vlaanderen Bouwt om het aantal parkappartementen in de Vogelkerslaan te verhogen van dertien naar een twintigtal. De flats komen in een gemeentelijke verkaveling langs de Vogelkerslaan, tussen de Pauwstraat en de Perzikenlaan. Om de parkappartementen op een kwalitatieve manier te ontwikkelen, besloot de gemeente in zee te gaan met Vlaanderen Bouwt (Vlabo). Die organiseerde een ontwerpwedstrijd maar geen enkele architect stelde zich kandidaat. Vlabo vernam van de kandidaat-ontwikkelaars dat het project te duur zou zijn voor het maximum aantal van 13 appartementen. Daarom is nu beslist om de gemiddelde netto vloeroppervlakte te verlagen tot minimaal 72 vierkante meter. In dat geval zijn er een twintigtal flats mogelijk en daalt de prijs. (PKM)