Meer dan 850 oproepen voor stormschade binnen Hulpverleningszone Waasland Kristof Pieters

11 maart 2019

16u48 0 Beveren De Hulpverleningszone Waasland kreeg zondag en vandaag meer dan 850 oproepen rond stormschade te verwerken. De brandweermannen en -vrouwen hebben al 500 oproepen afgehandeld, maar er zijn ook nog meer dan 350 wachtenden.

“De brandweer probeert zo snel mogelijk langs te komen. De meest dringende oproepen, zoals bomen op de openbare weg of stormschade die een gevaar vormt voor de publieke veiligheid, krijgen voorrang”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme. Stormschade melden kan nog steeds via het webloket op http://www.hvz-waasland.be. Mensen die hun eigen stormschade al verholpen hebben mogen dit ook melden via het administratief nummer tussen 8.30 en 16 uur.

Maandag ging het vooral om kleinschalige interventies die meestal snel afgehandeld waren of waar de tussenkomst van de brandweer niet meer nodig was omdat benadeelden zelf de handen al uit de mouwen hebben gestoken. Toch waren er nog een aantal opmerkelijke interventies. In de Klapperstraat in Beveren kwam een groot deel van de dakbedekking van de oude sporthal los waardoor er water was binnengesijpeld. De brandweer kwam ter plaatse om het beschadigde dak voorlopig al af te dekken met een groot zeil en zandzakken.

Ook in Waasmunster waren er maandagvoormiddag nog heel wat oproepen die afgewerkt moesten worden. In de Pelkemstraat kwamen op twee plaatsen bomen over de rijbaan terecht en werden elektriciteitskabels beschadigd. De straat werd afgesloten voor het verkeer. Hetzelfde verhaal in de Potaardestraat waar een dennenboom omwaaide in de voortuin van een woning. De boom belandde ook hier in de elektriciteitsdraden en versperde de rijbaan grotendeels.

Het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas hield maandag de deuren gesloten. Er is heel wat schade op domein De Ster. Tientallen bomen zijn omgewaaid en nog meer bomen zijn gevaarlijk overhellend. Om alles veilig te kunnen opruimen, bleef het domein maandag gesloten. Ook dinsdag zal er nog geen publiek worden toegelaten. Pas ten vroegste woensdag gaat het recreatiedomein weer open.