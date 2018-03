Meer dan 70 dieren in Paasboerderij 30 maart 2018

03u04 0

De Paashaas zal dit weekend niet alleen zijn opwachting maken in winkeldorp Beveren. Hij krijgt het gezelschap van meer dan 70 andere dieren. Er wordt namelijk drie zaterdagen lang een heuse kinderboerderij opgetrokken in Warande Beveren. De paasboerderij is te bezoeken op 31 maart, 7 april en 14 april, telkens van 10 tot 18 uur. Niet enkel de allerkleinsten worden getrakteerd, ook voor de mama's en papa's wordt gezorgd. Mascotte De Bever zal met een Paasmobiel niet minder dan 380 Paasbloemetjes uitdelen tussen 11 en 17 uur in de winkelstraat. (PKM)