Meer dan 10.000 vogels gespot op een dag 02u51 0

Jean Maebe (89), één van de iconen van Natuurpunt die al decennialang vogels observeert in de polders van het Linkerscheldeoevergebied, heeft voor het eerst meer dan 10.000 vogels op één dag tijd gespot. Jean is een enthousiaste vrijwilliger die regelmatig alle vogels in de omgeving van Doel en Saeftinghe nauwgezet telt. In de voorbije decennia heeft Jean de regio sterk weten veranderen met niet alleen de havenontwikkeling, maar ook de recente inrichting van de natuurcompensatiegebieden, zoals Doelpolder Noord. Die gebieden volgt hij sinds hun inrichting ook nauwgezet op. Recent heeft hij daarbij voor de eerste keer sinds het begin van zijn waarnemingen de kaap van de 10.000 waargenomen vogels gerond in de natuurgebieden nabij Prosperdorp. Duizelingwekkende aantallen ganzen (2450 Brandganzen), eenden (2095 Smienten) en andere water- en wadvogels (3300 Kievitten) verbleven op die dag in het gebied. Johan Baetens, medewerker van Natuurpunt Waasland, is niet echt verrast. "In tegenstelling tot wat kwatongen wel eens beweren, illustreren deze aantallen mooi het internationale belang van dergelijke gebieden." (PKM)