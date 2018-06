Mecanicien (21) komt om bij herstelling kraan SLACHTOFFER WAS PAS HALF JAAR AAN DE SLAG BIJ DP WORLD KRISTOF PIETERS

28 juni 2018

02u55 0 Beveren Een 21-jarige man is gisteren om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op de containerterminal van DP World. De technieker was samen met een collega opgeroepen voor een herstelling van een kraan. Toen ze een geblokkeerde container aan de grond probeerden te zetten, liep het fout. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Zijn collega raakte gewond aan de arm.

Het tragische ongeval gebeurde gisterenmiddag rond 17 uur op de terminal van DP World aan het Deurganckdok in Doel. De 21-jarige A.H. werd samen met zijn collega opgeroepen toen er zich een defect voordeed aan de zogenaamde 'Automatic Stack Cranes'. Dit zijn onbemande kranen die de containers niet alleen veel sneller maar ook hoger kunnen stapelen. DP World beschikt over twintig van deze kranen. Gisteren deed zich aan één ervan een zwaar defect voor, vermoedelijk een ernstige kortsluiting. De twee kraantechniekers probeerden de kraan te verrijden op de sporen maar moesten eerst een geblokkeerde container veilig aan de grond zetten. Dit deden ze door stelselmatig de remmen te openen. Omdat de container op een bepaald moment dreigde te vallen, moest een noodmanoeuvre worden uitgevoerd. Hierbij zijn onderdelen van de remmen in stukken van elkaar gesprongen. Het slachtoffer werd geraakt aan het hoofd en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn collega raakte zwaargewond aan de arm.





Bij DP World wordt met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van één van de medewerkers. De 21-jarige A.H. is afkomstig uit Melsele en was pas een half jaar aan de slag bij DP World. Hij leerde de stiel aan het GTI in Beveren. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht door parket, de beroepsfederatie Cepa en de politie. Het lichaam kon pas na de vaststellingen geborgen worden. Dat gebeurde door het klimteam van de brandweer omdat het slachtoffer bovenop de kraan, op zo'n 20 à 25 meter hoogte, aan het werk was toen het ongeval gebeurde.





Ondersteuning collega's

"Onze onmiddellijke focus gaat nu in de eerste plaats uit naar het verlies van onze medewerker en het bieden van de nodige ondersteuning aan zijn nabije collega's", reageert woordvoerster Kris Thieren. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden."





Voor DP World is het ongeval een nieuwe klap na een hele reeks vorige arbeidsongevallen op de terminal. Vorige maand gebeurden er kort na elkaar twee ongevallen met 'straddle carriers' of containerliften. Toen bleef het gelukkig bij lichte verwondingen.





Het dodelijk ongeval maakte gisteren een grote impact op de collega's. De operaties op de terminal werden om die reden gestaakt gedurende de rest van de shift tot 22 uur.