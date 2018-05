Maxi Jazz op zevende editie van Beveren Festivalt 26 mei 2018

03u00 0 Beveren De organisatoren van Beveren Festivalt hebben een eerste grote naam gelost voor de volgende editie van 24 tot en met 26 augustus.

Dit jaar zal niemand minder dan de Londense DJ Maxi Jazz zijn opwachting maken op de dj-stage van Beveren Festivalt. Maxi Jazz is beter bekend als de stem en het gezicht van de Britse band Faithless en scoorde hits met onder andere 'Insomnia', 'God is a DJ' en 'We come One'. Op zaterdag 25 augustus speelt hij een persoonlijke dj-set.





Een mix van oude en nieuwe dance, techno, reggae, funk, soul en hiphop staan hierbij op het programma.





Verder groeien

Het driedaags evenement vindt plaats op het Gravenplein in Beveren en wordt georganiseerd door SingelB. Er zullen opnieuw drie verschillende podia zijn. Vorig jaar haalde Beveren Festivalt een recordaantal van 11.000 bezoekers. De organisatie wil ook dit jaar weer verder groeien. Op vrijdag 24 augustus staat de grootste openluchtfuif van Beveren gepland, met dj's op twee podia: de chill-stage en de dj-stage. Zaterdag 25 augustus wordt het festivalterrein uitgebreid met een derde podium.





Het Kids Festival gaat door op zondag 26 augustus. Naast optredens van onder meer Ghost Rockers is er die dag ook kinderanimatie voorzien. De ticketverkoop voor het festival start midden juni, prijzen worden later bekend gemaakt. Meer info op www.beverenfestivalt.be. (PKM)