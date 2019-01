Marktkramers delen tablets uit Kristof Pieters

24 januari 2019

In het gemeentehuis van Beveren zijn de prijzen uitgedeeld van de voorbije marktactie. Vorige maand was er op de dinsdagmarkt in Beveren een eindejaarsactie. In het prijzenpakket zaten ook twee tablets. Marleen De Grave en Eddy Bickx ontvingen elk een tablet uit handen van schepen Inge Brocken, marktleider Dries Weekers en afgevaardigden van de marktbond. De tablets werden aangeboden door de marktbonden en alle marktkramers.