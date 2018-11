Marktkramers delen fietsen uit Kristof Pieters

13 november 2018

In het gemeentehuis van Beveren zijn de prijzen uitgedeeld van de voorbije marktactie. In september was er op de dinsdagmarkt in Beveren een wedstrijd naar aanleiding van de Dag van de Markt. In het prijzenpakket zaten ook twee tablets. Marktbezoekers van de dinsdagmarkt in Beveren konden deelnemen. Wie bij vier verschillende kramen iets kocht, er hun stempelkaart liet afstempelen en hun volle stempelkaart deponeerde in de spaardoos, maakte kans op een fiets. De marktbezoekers werden ook getrakteerd op een hapje en drankje. De winnaars waren Roger Van Vossel, Conny Van Der Ha, Daniella Staes en Chris De Ryck