Man masturbeert met minderjarige meisjes 27 april 2018

Een dertiger uit Kieldrecht stond donderdag in de correctionele rechtbank in Mechelen omdat hij minderjarige meisjes ertoe aanzette om te masturberen voor de camera.





De feiten kwamen aan het licht toen de intussen ex-partner de man betrapte. Omdat ze een vermoeden had dat hij het aanlegde met minderjarige meisjes - zelfs zijn nichtje - stapte ze naar de politie. Deze trof verschillende seksueel getinte gesprekken op zijn laptop aan, waarbij hij meisjes uitnodigde op skype. Terwijl hij masturbeerde, vroeg hij hen hetzelfde te doen of met hun borsten te spelen. Uit de gesprekken bleek ook dat hij met verschillende meisjes afsprak, maar die slachtoffers konden nooit worden geïdentificeerd. "Volgens de psychiater heeft hij een persoonlijkheid met antisociale en psychopathische kenmerken, maar is hij behandelbaar", sprak de aanklager. Het enige geïdentificeerde slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro. "De feiten hebben tot op heden een grote impact op mijn cliënt", verklaarde haar advocaat. De beklaagde vroeg een straf met uitstel. (WVK)