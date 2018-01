Man die terminaal zieke vrouw doodt voor rechter 02u55 0 Beveren Voor de Dendermondse rechtbank is gisteren het proces tegen Alfons B. (60) uit Beveren van start gegaan. B. staat terecht wegens moord. Hij doodde in mei 2015 zijn terminaal zieke vrouw in het Stropersbos in Stekene. De zelfmoordpoging die hij daarna ondernam, mislukte.

De feiten speelden zich af in mei 2015, sindsdien zit Alfons in de gevangenis en staat hij onder psychiatrische begeleiding. Gisteren liet hij zich voor de start van zijn proces vertegenwoordigen door zijn advocaat. Op de inleidingszitting werd bepaald welke getuigen in deze zaak gehoord zullen worden. De getuigen komen aan het woord op 7 maart. De pleidooien worden gehouden op 9 mei.





Dan zal het drie jaar geleden zijn dat B. zijn vrouw om het leven bracht. De man had zijn echtgenote pillen laten nemen, die haar -samen met wurgingshandelingen- fataal werden. Daarna slikte B. ook zelf een portie pillen in een poging zelfmoord te plegen. Het was een jogger die in de vroege ochtend het koppel aantrof op een zitbankje in het Stropersbos in Stekene, een natuurgebied tegen de Nederlandse grens. De man en zijn vrouw zaten naast elkaar, niet ver van de hoofdingang van het bos. Het koppel was van aan hun appartementje in de Gaverlandwijk in Beveren twintig kilometer ver gereden naar het bos.





Lijden besparen

De vrouw bleek dood, maar de man leefde nog. Hij zat verward naast de dame en werd in shock en zwaar onder invloed van medicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Later werd hij aangehouden voor de moord op zijn vrouw. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat B. zijn vrouw vermoord had omdat ze terminaal ziek was. Ze zou al eerder aangegeven hebben uit het leven te willen stappen. B. zou haar het verdere lijden willen bespaard hebben. Zonder zijn vrouw zag hij ook voor zichzelf geen toekomst meer. Om meer zicht te krijgen over het ziektebeeld van het slachtoffer zal de rechtbank de dochters van de vrouw horen als getuigen. Ook psychiaters zullen gehoord worden. (DND)