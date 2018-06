Man die escorte ontvoert en aanrandt, krijgt laatste kans 21 juni 2018

Tom R. (32), een zwakbegaafde man uit Beveren, die in de nacht van 18 op 19 oktober 2013 een escorte uitgenodigd had om ze erna te ontvoeren en te vernederen bij een uit de hand gelopen seksspel, moet niet naar de cel. Dat heeft het Gentse hof van beroep dinsdag beslist. Tom R. moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden nadat hij zijn straf met voorwaarden niet had nageleefd. Tom had samen met zijn vriendin een escorte uitgenodigd, waarna ze zich allebei als politieagent verkleedden en de vrouw met een mes bedreigden. Uiteindelijk werd de vrouw uitgekleed, aangerand en gewond vrijgelaten. De advocaat van R. vroeg om begrip en mildheid.





"Mijn cliënt ondersteunt zijn moeder en grootmoeder financieel en heeft vorige week de eerste stappen gezet richting een chemische castratie."





R. kreeg twee straffen met uitstel in eerste aanleg met voorwaarden. Hij leefde die echter niet na en kwam zo in beroep terecht. Het hof gaf hem nog een laatste kans, anders vliegt de man de cel in. Hij moet zich ambulant laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek en zijn chemische castratie verderzetten. (DJG)