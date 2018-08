Man (53) dood aangetroffen in flat 13 augustus 2018

02u30 0

In de Sint-Elisabethstraat in Melsele is zaterdagmiddag het levenloze lichaam van een man van 53 jaar aangetroffen. Het gaat om de bewoner van een gelijkvloerse flat aan de toegang van ontmoetingscentrum Boerenpoort. Medebewoners merkten zaterdagmiddag een vreemde geur op in de gang. In de flat hoorden ze ook water lopen. Omdat de rolluiken van de flat al een aantal dagen naar beneden waren en ze de bewoner ook al even niet meer gezien hadden, vreesden ze het ergste. Brandweer, ziekenwagen, MUG en de politie snelden ter plaatse. Toen de brandweerlui de deur van de flat forceerden, troffen ze de bewoner dood aan. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. (JVS)