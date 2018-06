Maandrecord containeroverslag overschreden 12 juni 2018

02u53 0

Nooit eerder dan in de afgelopen maand mei werden er zoveel containers behandeld in de haven van Antwerpen. Het Havenbedrijf noteerde een recordoverslag van één miljoen containers. De maand mei bevestigt dat de haven in een recordtempo afstevent op haar maximale containercapaciteit. De haven van Antwerpen groeit nu al vijf jaar op rij. In het eerste kwartaal van 2018 steeg de containertrafiek met 9,5 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017. Na dit recordkwartaal noteert het Havenbedrijf nu een recordmaand met een groei van 9,6 procent. "Dit nieuwe record bevestigt eens te meer onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken zal krijgen en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt", zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen. "Een strakke timing is nu echt noodzakelijk." Ook havenschepen Marc Van Peel dringt aan op een snelle beslissing van de Vlaamse Regering om te bepalen waar de nodige extra containercapaciteit gerealiseerd zal worden.





Het actiecomité Doel 2020 ziet het echter anders. "De haventopman negeert nog altijd de toenemende problemen die gepaard gaan met de afwikkeling van de containervracht. Want die gaat nog altijd grotendeels over de weg met enorme files als gevolg", reageert Jan Creve. (PKM)