Maand rijverbod voor dronken brokkenpiloot 29 maart 2018

Een 37-jarige bestuurder uit Belsele is veroordeeld tot een maand rijverbod nadat hij dronken in de gracht was beland. B.D. uit Belsele werd op 4 augustus vorig jaar door de politie opgemerkt toen hij beteuterd naast zijn wagen stond die in de gracht lag. De man vertoonde duidelijk sporen van alcoholgebruik. Uit zijn ademtest bleek dat hij 3,25 promille (goed voor 16 glazen) alcohol in het bloed had. Bovenop zijn rijverbod kreeg B.D. nog een effectieve geldboete van 1.200 euro. Als hij na afloop van zijn rijverbod opnieuw achter het stuur wil, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (PKM)