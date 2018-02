Luxueus seniorendorp in hartje centrum VASTIA POOT 61 ASSISTENTIEWONINGEN NEER KRISTOF PIETERS

17 februari 2018

02u53 0 Beveren Projectontwikkelaar Vastia gaat een heus 'seniorendorp' bouwen op een binnengebied van een paar hectaren in hartje Beveren. Er komen verschillende appartementsblokken met in totaal 61 assistentiewoningen. Bewoners kunnen er rondrijden met golfkarretjes en bijpraten in een loungeruimte met een bibliotheek en koffiehoek. Enkele omwonenden dienden wel bezwaar in omdat ze vrezen voor sluipverkeer, maar de nieuwe weg zal geknipt worden.

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de aanleg van een nieuwe weg tussen de Vinkendam en de Prosper Van Raemdonckstraat. Die straat wordt aangelegd voor een bijzonder project van vastgoedontwikkelaar Vastia. De parkresidentie Claire Fontaine is gericht op mensen van de derde leeftijd.





Vastia kocht al enkele panden in de Prosper Van Raemdonckstraat waar de hoofdingang komt. Verspreid over verschillende appartementsblokken komen er in totaal 61 hoogstaand afgewerkte assistentiewoningen met een ondergrondse parking. De parkresidentie situeert zich op een binnengebied van enkele hectaren in hartje centrum tussen de gebouwen van het Koninklijk Atheneum, de Klapperstraat en de Prosper Van Raemdonckstraat.





Schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) is opgetogen over het project. "Het is een bijzonder fraai ontwerp en een meerwaarde voor de omgeving", vindt hij. "We hebben voorlopig wel slechts vier van de vijf woonblokken vergund, omdat één appartementsgebouw iets te dicht bij de perceelsgrens stond ingetekend. Daarvoor wilden we wel niet het wegenisdossier tegenhouden. De projectontwikkelaar kan beginnen en intussen het plan voor de laatste woonblok aanpassen."





Stijlvol

Vastia belooft de toekomstige bewoners een stijlvolle woonervaring die subtiel is aangepast aan de huidige of toekomstige behoeften. Elk appartement is voorzien van een eigen terras of tuintje. Het centrum is op wandelafstand, maar als bewoners er samen op uit willen trekken, kunnen ze ook gebruik maken van één van de Claire Fontaine-golfkarretjes.





De gemeenschappelijke ruimtes spreken ook tot de verbeelding. Bewoners kunnen er gezellig bijpraten in een loungeruimte omgeven door een bibliotheek met krantenhoek. De centrale haard en koffiecorner zorgen voor een huiselijk gevoel. Het blijven in de eerste plaats ook erkende assistentiewoningen, waardoor hulp en diensten steeds binnen handbereik zijn.





Acht bezwaarschriften

Tijdens het openbaar onderzoek werden acht bezwaarschriften ingediend door aanpalende eigenaars. Die vrezen namelijk voor sluipverkeer via de Vinkendam. Dit kleine doodlopende straatje zal namelijk doorgetrokken worden tot aan het nieuwe project waar een nieuwe insteekweg vertrekt naar de Prosper Van Raemdonckstraat.





Issam Benali (Groen-sp.a) vroeg in de gemeenteraad om alert te zijn voor sluipverkeer. Volgens schepen Vlegels zal de nieuwe verbindingsweg enkel gebruikt worden door de hulpdiensten bij incidenten. Door middel van verwijderbare paaltjes zal de Vinkendam onderbroken worden, zodat auto's geen doorsteek kunnen maken. Voor fietsers en voetgangers ontstaat er wel een nieuwe, vlotte verbinding tussen beide straten.





De prijzen voor een flat met één slaapkamer zitten rond de 200.000 euro. Voor meer info: www.vastia.be