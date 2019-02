Luik Natie opent nieuw CO2-neutraal koelmagazijn Kristof Pieters

21 februari 2019

15u05 0 Beveren Het logistieke bedrijf Luik Natie heeft aan de Kruipin in de Waaslandhaven een nieuw koelmagazijn geopend voor de opslag van bananen, ananas, mango’s en ander fruit. Daarnaast is een aparte ruimte van 1.500 m² voorzien voor de opslag van vaten honing.

Het nieuwe koelmagazijn is volledig CO2-neutraal gebouwd en heeft een eigen windmolen om energie op te wekken. “We voorzien hiermee nu al 65% van onze eigen energiebehoefte en voor het resterende deel gaan we binnenkort nog zonnepanelen plaatsen op het dak”, zegt Stefaan Verhelst van Luik Natie. Het bedrijf is een grote slokop op vlak van elektriciteit omdat de magazijn gekoeld moeten worden voor de opslag van fruit zoals bananen, ananas en mango’s. Tegenwoordig komen die meer en meer per container toe. In de nieuwbouw zijn daarom 70 zogenaamde ‘reefer plugs’ voorzien, aansluitingen voor koelcontainers. Verder telt het magazijn 15 nieuwe laad- en loskades en komen er 6.000 extra palletplaatsen bij. In het magazijn zal de temperatuur continu 13,5 graden Celsius zijn. De installaties voor duurzame energie moet niet alleen de ecologische voetafdruk verkleinen maar ook jaarlijks een besparing van 100.000 euro opleveren. Tegen 2020 moet het hele bedrijf klimaatneutraal zijn.

De uitbreiding levert een twintigtal jobs op. Die komen bovenop de 120 mensen die er nu al tewerkgesteld zijn. Intussen is het bedrijf ook al gestart met de bouw van een nieuw diepvriesmagazijn. Dat zal een capaciteit hebben van ongeveer 22.000 palletplaatsen en moet klaar zijn tegen begin 2020.