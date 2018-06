Luierbox verzamelt overschotjes voor kansarme gezinnen 20 juni 2018

02u48 0 Beveren Het Huis van het Kind heeft gisteren de luierbox gelanceerd. Met dit initiatief wordt jonge ouders gevraagd om de luieroverschot die ze mogelijk hebben als hun kindje zindelijk is geworden, te doneren aan mensen die het minder breed hebben.

De aankoop van luiers voor baby's en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Ze kunnen hiervoor terecht bij de sociale kruidenier De Brug van de vzw B-asiel, maar ook daar is het aanbod beperkt. "Naar analogie met de 'pamperbank' in sommige grote steden, rijpte daarom het idee om hier ook een 'luierbox' op te starten", zegt schepen van sociale zaken Ingeborg De Meulemeester. "Het is een inzamelpunt voor ongebruikte luiers van alle maten en merken. Heel wat gezinnen hebben overschotjes liggen. Kinderen groeien immers snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. In plaats van die overschotjes weg te gooien, kan men ze nu binnenbrengen op één van de inzamelpunten."





De luiers worden door De Brug opgehaald en geschonken aan kansarme gezinnen. De vzw geeft ondersteuning aan een vijfhonderdtal gezinnen waarvan heel wat jonge kinderen hebben. In totaal werden tien luierboxen gemaakt door De Werklift, dat zich bezig houdt met sociale tewerkstelling. De eerste luierbox werd gisteren geïnstalleerd bij Dreamland in het Pareinpark en een tweede komt bij het Huis van het Kind. De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar apothekers en winkels die ook een box willen plaatsen. (PKM)