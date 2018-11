Ludieke campagne om bermen vrij te houden Kristof Pieters

23 november 2018

19u38 0 Beveren De gemeente Beveren is met een ludieke campagne gestart om foutparkeren op bermen aan banden te leggen. Om inwoners te sensibiliseren is een campagnebeeld gemaakt met kabouters. Die zullen eerstdaags in het straatbeeld verschijnen.

Er worden nog steeds heel wat overtredingen vastgesteld voor het foutief parkeren van voertuigen. De groene berm in woonstraten worden dikwijls gebruikt als parkeerplaats terwijl dit volgens de wegcode verboden is. “Hierdoor geraakt de berm beschadigd en moet deze elk jaar opnieuw worden ingezaaid of moeten er herstellingen uitgevoerd worden”, klinkt het bij de dienst mobiliteit. “Enkel buiten de bebouwde kom is het toegelaten om op de verhoogde berm te parkeren. Binnen de bebouwde kom is het enkel toegelaten op de gelijkgrondse berm en moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden met behoudt van een vrije doorgang.” Om de inwoners te sensibiliseren werd er een campagnebeeld gemaakt dat in straatbeeld zal verschijnen om op een ludieke manier de bermen vrij te houden.