Luc Maes stapt op uit Open Vld 22 juni 2018

Vrij verrassend heeft gemeente- en provincieraadslid Luc Maes gisteren zijn ontslag bekend gemaakt uit Open Vld. Maes zou normaal de lijst duwen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar hij trekt zijn kandidatuur nu in. Hij stuurde intussen ook een brief naar nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten met de vraag om hem te schrappen van de ledenlijst van Open Vld. "Ik ga niet dieper in op de reden, omdat ik niet wil natrappen, maar duidelijkheid, eerlijkheid en vertrouwen is voor mij altijd absoluut de bron van een vruchtbare samenwerking geweest. De laatste maanden moet ik meer en meer vaststellen dat er vanuit de regio Sint-Niklaas Dendermonde onvoldoende vertrouwen in mij is binnen Open Vld. We hebben het op heel wat plaatsen erg moeilijk als partij en ik heb blijkbaar andere ideeën om die aan te pakken. Lokaal had ik zelf een stap achteruit gezet om jonge mensen een kans te geven, maar ik had niet het gevoel dat dit erg gewaardeerd werd. Daarom heb ik nu mijn conclusies getrokken en met veel spijt in het hart sluit ik een hoofdstuk van 31 jaar hard werken en doorgedreven inzet binnen de liberale partijen PVV, VLD en Open Vld definitief af." Maes zetelde in totaal 27 jaar lang in de provincieraad en 18 jaar in de gemeenteraad. Hij was ook een legislatuur lang OCMW-voorzitter in Beveren. (PKM)